У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо

5 января 2020 06:56 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси, сообщает телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авиалайнер Bombardier Dash 8 должен был выполнить рейс из Монреаля в канадский Сегеней. После ЧП самолет в течение часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился.

Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Канаду надвигается мощный снежный шторм
Другие страны 4 января 23:25
В Канаде двух мужчин госпитализировали после драки на хоккейных клюшках
Другие страны 4 января 07:59
МИД Канады призвал все стороны к сдержанности после ударов США в Ираке
Другие страны 4 января 01:07
В Торонто произошла стрельба
Другие страны 3 января 02:21
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде
Другие страны 31 декабря 2019 20:21
Oколо 200 авиарейсов отменено на востоке Канады из-за непогоды
Другие страны 31 декабря 2019 04:57
Лента новостей
СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
США 06:38
В КСИР пообещали положить конец присутствию США в регионе
Иран 06:06
В Триполи заявили о десятках погибших при ударе по военному училищу
Арабские страны 05:31
Глава британского МИД обсудит с Помпео убийство генерала Сулеймани 9 января
Европа 05:10
Один человек погиб при крушении небольшого самолета на юге Калифорнии
США 03:44
"Барселона" не сумела удержать победу в матче чемпионата Испании против "Эспаньола"
Спорт 03:19
В Турции произошло землетрясение
Турция 03:02
Курц предложил провести в Вене саммит Ирана и США для преодоления разногласий
Европа 02:48
Дуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января
В мире 02:27