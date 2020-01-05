В Сингапуре девочку госпитализировали с неизвестной с пневмонией после поездки в Ухань

Трехлетняя девочка из Китая была госпитализирована и помещена под карантин в одну из больниц Сингапура, куда поступила с пневмонией, вызванной неустановленным вирусом. Как пишет в воскресенье газета The Straits Times, это первый подобный случай в городе-государстве, где с пятницы введен режим особого контроля за всеми прибывающими из китайского города Ухань (административный центр провинции Хубэй), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации медиков, девочка вместе с родителями недавно побывала в городе, где первоначально была обнаружена вспышка неизвестного заболевания. Согласно действующим правилам о защите частной информации, данные о состоянии маленькой пациентки не уточняются.

Представители Минздрава Сингапура на этой неделе заявили, что всех больных с подозрением на инфекционное воспаление легких, а также побывавших в Китае будут помещать в карантин для дальнейшей проверки.

Число инфицированных в результате вспышки неизвестной формы пневмонии в городе Ухань возросло до 44 человек, состояние 11 заболевших оценивается как тяжелое, еще 121 человек находится под наблюдением врачей. Газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на источники в медицинских кругах города проинформировала, что этот вирус по своей природе не является новым видом тяжелого острого респираторного синдрома (иное название - атипичная пневмония) и с высокой долей вероятности можно говорить о новой форме тяжелой пневмонии.

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