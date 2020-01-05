В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan

5 января 2020 09:08 (UTC+04:00)

Министр юстиции Японии Масако Мори сообщила об усилении контроля на границах страны и ужесточении иммиграционных процедур после побега экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рейтер.

Мори подчеркнула, что пересечение границы Гоном было "явно незаконным", и обещала провести тщательное расследование.

"Ясно, что у нас нет записей о пересечении подсудимого Гона границы Японии. Считается, что он прибегнул к незаконным методам, чтобы нелегально покинуть страну. То, что мы пришли к этой ситуации, заслуживает крайнего сожаления", - передает агентство Франс Пресс заявление Мори.

"Перелет подсудимого освобожденного под залог неправомерен", - заявила Мори.

Она отметила, что суд отозвал залог Гона и что в его отношении уже действует "красное уведомление" Интерпола.

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

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