В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

5 января 2020 09:26 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах юго-восточнее города Уньон Идальго (штат Оахака), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Угроза возникновения цунами не объявлялась.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,8. Очаг залегал на глубине 100 километров.

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