В Кении боевики напали на военно-морскую базу США

Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на военно-морскую базу США в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Daily Nation.

Комиссар округа Ирунгу Мачария сообщил изданию, что тяжеловооруженные террористы вторглись в лагерь рано утром в воскресенье и открыли огонь. При этом местные жители сообщили Nation, что перестрелка прекратилась к тому моменту, когда информация стала распространяться в СМИ.

"Это правда. Предполагаемые боевики "Аш-Шабаб" атаковали военно-морскую базу Манда-Махогони. Кенийские силы обороны разбираются с преступниками, которые вторглись в лагерь сегодня в 4.00 ", - заявил Мачария изданию.

Издание сообщает также, что самолет вооруженных сил Кении ответил "несколькими бомбами" на эту атаку. По имеющимся данным, боевики "Аш-Шабаб" прибыли из населенного пункта Хинди (Hindi) в этом округе, а перед нападением отключили электропитание. Хинди по-прежнему обесточен.

Мачария сообщил агентству Франс Пресс, что атака была отражена. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

В свою очередь, местный телеканал Citizen TV Kenya сообщил со ссылкой на полицию, что боевики напали на базу Camp Simba (Лагерь Симба), которую используют американские и кенийские военные. Она расположена в заливе Манда в округе Ламу.

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