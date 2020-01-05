В Австралии мужчина погиб при нападении акулы

Мужчина погиб в результате нападения акулы в штате Западная Австралия, сообщает местная спасательная служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудники служб, отвечающих за рыболовство, в настоящее время совместно с полицией Западной Австралии участвуют в (расследовании – ред.) укуса акулы со смертельным исходом на острове Калл, вблизи города Эсперанс", - заявила спасательная служба штата Западная Австралия в Twitter.

Как сообщает новостной портал news.com.au, инцидент произошел в воскресенье около 13.30 по местному времени. Большая белая акула напала на дайвера, когда тот нырял возле своей лодки.

По данным полиции, на борту лодки вместе с дайвером также находилась женщина, она была доставлена в больницу в состоянии шока.

Поиски тела погибшего продолжаются.

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