Борт Air Canada потерял шасси при вылете из Монреаля

Пассажирский самолет канадской авиакомпании Air Canada потерял одно из шести колес шасси при взлете из аэропорта Монреаля (провинция Квебек). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал CTV.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу. Сразу после взлета пилоты сделали несколько кругов над аэропортом для выработки топлива, а затем успешно посадили самолет. На борту DHC-8-300 находились 49 пассажиров и три члена экипажа, они не пострадали.

Борт следовал в город Баготвилль (провинция Квебек).

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