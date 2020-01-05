Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы блокируют доступ депутатов в здание парламента

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента Николаса Мадуро Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), где на воскресенье запланировано заседание, посвященное выборам ее главы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, политик сообщил в Twitter.

"Режим <...> приводит военных ко дворцу Национальной ассамблеи, запрещает доступ [в здание] депутатам и свободной прессе. Если есть сомнения в том, что в Венесуэле диктатура: военные пытаются помешать депутатам выполнить свой долг по защите венесуэльцев", - написал оппозиционер.

Ранее мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks заявила, что в Венесуэле наблюдаются перебои с доступом к таким социальным сетям, как Twitter, Instagram, Facebook и платформе YouTube в связи с выборами главы Национальной ассамблеи. По данным ресурса, наблюдается сокращение числа подключений венесуэльских пользователей к указанным сервисам.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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