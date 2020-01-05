Сторонники Гуайдо пытаются прорваться в здание парламента Венесуэлы

Оппозиционные депутаты и сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо предпринимают попытки войти в здание Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), где ранее противник оппозиционера, депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем законодательного органа. Видео размещено в Twitter парламента страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это сейчас происходит вне стен Дворца Национальной ассамблеи, режим применяет силу, чтобы не дать нам остановить это шоу", - говорится в сопровождающем видео сообщении. На кадрах видно, как часть сторонников Гуайдо перелезает через ограждения территории парламента, а правоохранители оттесняют их от входа в здание. Среди оппозиционеров находится и сам политик с супругой.

Ранее в воскресенье противник лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи. Депутаты от оппозиции отвергли присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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