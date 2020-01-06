Власти США продолжают считать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Власти США продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, несмотря на то, что его оппонент Луис Эдуардо Парра провозгласил себя главой парламента страны. Об этом сообщил в воскресенье у себя в Twitter исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хуан Гуайдо остается временным президентом Венесуэлы в соответствии с ее конституцией. На фальшивом заседании Национальной ассамблеи не было кворума. Не было голосования", - написал он.

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