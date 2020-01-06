Венесуэльская оппозиция проведет новое заседание

Национальная ассамблея (оппозиционный однопалатный парламент) Венесуэлы проведет новое заседание, на котором намерена переизбрать на пост председателя Хуана Гуайдо. Об этом сообщается в Twitter законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Регламентом и конституцией четко предусмотрено, что Хуан Гуайдо остается председателем до момента проведения законного заседания", - говорится в публикации. Ранее противник Гуайдо депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя главой Национальной ассамблеи.

Депутаты от оппозиции отвергли его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента Николаса Мадуро Национальной ассамблеи, где должны пройти выборы ее главы. В Twitter Национальной ассамблеи было размещено сообщение, в котором произошедшее названо "переворотом".

В воскресенье утром мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks заявила, что в Венесуэле наблюдаются перебои с доступом к таким социальным сетям, как Twitter, instagram, Facebook и платформе YouTube в связи с выборами главы Национальной ассамблеи. По данным ресурса, наблюдается сокращение числа подключений венесуэльских пользователей к указанным сервисам.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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