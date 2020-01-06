Мадуро поддержал назначение депутата Луиса Парры спикером парламента Венесуэлы

6 января 2020 04:35 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал в воскресенье законным назначение нового руководства парламента во главе с депутатом Луисом Паррой.

"Национальная ассамблея провела заседание в соответствии с конституцией в здании парламента. Было выбрано новое руководство, состоящее из оппозиции, во главе с депутатом Луисом Паррой", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Telesur.

По мнению Мадуро, "депутаты от оппозиции восстали" против прошлого руководства парламента и экс-спикера Хуана Гуайдо.

Ранее Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума. Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками Мадуро Национальной ассамблеи, где должны были пройти выборы ее главы. В Twitter законодательного органа было размещено сообщение, в котором произошедшее названо "переворотом".

Вскоре после этого исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Козак сообщил, что власти США продолжают считать Хуана Гуайдо временным президентом республики.

Заявление американского дипломата подверг резкой критике глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. По его словам, "интервенционистское заявление от должностного лица низкого уровня Государственного департамента США послужило сигналом и приказом для правительств - сателлитов [Вашингтона] в регионе". Министр подчеркнул, что в Каракасе отвергают "вульгарное вмешательство" властей США во внутренние дела Венесуэлы. "Они не совсем понимают, что мы независимая и суверенная страна", - написал он в Twitter.

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