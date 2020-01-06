Евросоюз пока считает Гуаидо спикером венесуэльского парламента

6 января 2020 05:31 (UTC+04:00)

Евросоюз по-прежнему считает Хуана Гуаидо председателем венесуэльской национальной ассамблеи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении представителя пресс-службы Еврокомиссии по внешней политике Петера Стано.

"ЕС продолжает признавать Хуана Гуаидо легитимным председателем национальной ассамблеи до того момента, как надлежащие условия для голосования будут обеспечены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕС.

В воскресенье на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра.

Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны, в частности кворум был документально подтвержден. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались в редакции одной из местных газет и постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий годовой срок.

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