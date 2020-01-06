В Индии более 40 человек пострадали в ходе беспорядков

6 января 2020 07:25 (UTC+04:00)

Около 30 студентов и 12 преподавателей пострадали в беспорядках у Университета Джавахарлала Неру в столице Индии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Люди в масках, вооруженные палками и камнями, в воскресенье вечером атаковали корпус университета, нападая на студентов и преподавателей.

"Бандиты бросали камни, они проникли в общежития. Камни были не маленькие, а огромные, которыми можно проломить череп. Я упал, а потом вышел и увидел, что автомобили разгромлены, и мой тоже", - заявил профессор Атул Суд.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и глава ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди осудили нападение.

Более двух месяцев в Индии продолжается противостояние студентов и администрации университета из-за повышения платы за общежития. Студенты заявляют, что повышение цен привело к тройному увеличению их ежемесячных расходов. Представители левых студенческих движений требуют возвращения прежних цен. Руководство университета оправдывает повышение цен тем, что стоимость общежитий не менялась 30 лет.

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