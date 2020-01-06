Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 66

6 января 2020 18:10 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений и оползней в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 66 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление экстренных служб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 53 погибших.

Наводнения и оползни происходили в регионе из-за ливней, начавшихся в канун Нового года. "Хотя наводнения в некоторых районах начали отступать, людям рекомендуется сохранять бдительность", - заявил пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) Агус Вибово.

По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, неблагоприятные погодные условия с сильными ливнями будут продолжаться в Джакарте и соседних городах вплоть до следующей недели.

В связи с расположением в экваториальном поясе, Индонезия, которой присущ тропический климат, часто подвергается внезапным наводнениям и оползням. Они, в основном, вызваны муссонами с ноября по март. По данным метеорологов, новогодние ливни с 2019 на 2020 год стали одними сильнейших в стране за всю историю наблюдений, начиная с 1866 года.

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