В Перу 14 человек погибли и почти 50 пострадали в ДТП с автобусом

6 января 2020 18:42 (UTC+04:00)

Не менее 14 человек погибли и почти 50 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса на юге Перу, передает местное агентство Andina, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла на автомагистрали Panamericana Sur. Автобус, следовавший из Лимы в Арекипу (центр одноименного региона), потерял управление и столкнулся сразу с тремя минивэнами.

В автобусе находились 42 пассажира. Всего в местные больницы были доставлены 48 пострадавших в аварии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США в результате аварии погибли пять человек
США 03:17
На станции Гала машина скорой помощи столкнулась с локомотивом, есть пострадавшие
Происшествия 5 января 11:53
Более 20 человек погибли в результате ДТП в Мьянме
Другие страны 3 января 20:13
В ДТП рядом с Хитроу погибли трое бортпроводников British Airways
Европа 2 января 05:27
Не менее девяти человек погибли в ДТП в участием автобуса в Иране
Иран 1 января 11:31
В Мексике столкнулись более 30 автомобилей
Другие страны 1 января 04:47
Лента новостей
Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия
США 19:14
В Шанхае зафиксирована самая теплая зима за последние 80 лет
Китай 19:05
Борис Джонсон обсудил обострение обстановки на Ближнем Востоке с премьером Ирака
Европа 18:30
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 66
Другие страны 18:10
Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
Европа 17:51
Китай обнародовал данные по импорту туркменского газа
Туркменистан 17:35
Североатлантический совет соберется в Брюсселе на уровне постпредов
В мире 17:06
На выборы в парламент Азербайджана зарегистрированы кандидатами 458 человек
Политика 16:48
Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США
США 16:47