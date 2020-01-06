В Перу 14 человек погибли и почти 50 пострадали в ДТП с автобусом

Не менее 14 человек погибли и почти 50 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса на юге Перу, передает местное агентство Andina, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла на автомагистрали Panamericana Sur. Автобус, следовавший из Лимы в Арекипу (центр одноименного региона), потерял управление и столкнулся сразу с тремя минивэнами.

В автобусе находились 42 пассажира. Всего в местные больницы были доставлены 48 пострадавших в аварии.

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