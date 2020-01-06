Американские военные прибыли на атакованную боевиками базу в Кении

Дополнительные подразделения США прибыли на базу Манда-бэй в Кении, подвергшуюся ранее нападению террористов, говорится в распространенном в понедельник сообщении Африканского командования США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Силы быстрого реагирования в Восточной Африке Африканского командования США прибыли в Манда-бэй 5 января, чтобы укрепить обеспечение безопасности летного поля после нападения террористов "Аль-Шабаб" (входит в "Аль-Каиду"*)", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что при нападении погиб один американский военнослужащий, еще два гражданина США, работающие по контракту с Пентагоном, получили ранения.

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