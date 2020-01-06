Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

6 января 2020 23:51 (UTC+04:00)

Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

"На изображении можно увидеть дым от пожаров в Австралии. Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины", - сообщила метеослужба в Чили в Twitter, прикрепив изображение облака дыма со спутника.

Дым можно заметить почти над всеми южными и центральными городами Чили.

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