В Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра), население которого составляет около 1,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

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