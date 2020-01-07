В Индонезии произошло сильное землетрясение

7 января 2020 10:49 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра), население которого составляет около 1,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 66
Другие страны 6 января 18:10
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 53
Другие страны 4 января 10:14
В Индонезии растет число жертв наводнения
В мире 3 января 09:46
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Другие страны 2 января 20:07
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
Другие страны 2 января 18:44
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 2 января 16:29
Лента новостей
Пострадавшие при крушении самолета Bek Air будут выписаны из больниц
Казахстан 12:19
Азербайджанское предприятие презентует новую линейку готовой одежды
Бизнес 12:15
Главы СГБ и СВР Азербайджана приняли участие в открытии административного здания Центрального аппарата Национальной разведывательной организации Турции (ФОТО)
Политика 12:12
Китай призвал США выполнять обязательства по выдаче виз дипломатам
Китай 12:07
Знаменитый азербайджанский отель временно закрывается на ремонт
Общество 12:06
Узбекистан прекратит производство 4 моделей автомобилей в течение 2022-2023 годов
Бизнес 12:06
В 29 бакинских школ назначены новые завучи
Общество 11:58
Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ находится с визитом в Азербайджане
Политика 11:55
USAID запускает программу экономического управления в Грузии
Бизнес 11:50