Дым от пожаров в Австралии заметили в двух странах Южной Америки

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг воздушного пространства Чили и Аргентины. Об этом в Twitter сообщила метеорологическая служба Чили, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ее специалисты сопроводили запись фотографией загрязненного воздуха, сделанной со спутника. "На изображении можно увидеть дым от пожаров в Австралии. Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины", - говорится в сообщении.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожено более 6,5 млн гектаров леса, около 2 тысяч жилых домов и порядка 3 тысяч административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.

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