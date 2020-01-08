Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии

8 января 2020 03:13 (UTC+04:00)

Дым от лесных пожаров в Австралии, перейдя Тихий океан и южноамериканский континент, достиг южной Бразилии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает частная бразильская метеорологическая компания MetSul.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины. Дым можно было заметить почти над всеми южными и центральными городами Чили.

"Дым от пожаров в Австралии, находящийся в атмосфере, придает сегодня утром сероватый цвет небу над Ливраменто (штат Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии), хотя (на небе) нет облаков", - сообщает MetSul в Twitter.

Наибольшая концентрация дыма наблюдается на юго-западе штата на границе с Уругваем.

Компания отметила, что риска для здоровья нет, поскольку дым находится на большой высоте и не влияет на качество воздуха у поверхности.

В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

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