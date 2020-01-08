Компания Malaysia Airlines сообщила о прекращении полетов над территорией Ирана

8 января 2020 11:32 (UTC+04:00)

Авиакомпания Malaysia Airlines объявила в среду об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана. Об этом говорится в заявлении национального авиаперевозчика Малайзии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства", - указывается в сообщении. Кроме того, в нем отмечается, что "полеты в Европу и ряд других городов не осуществляются над территорией Ирака".

С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Как в свою очередь сообщил в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран в ночь на среду нанес ракетные удары в Ираке по меньшей мере по двум объектам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт города Эрбиля.

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