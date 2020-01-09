Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над аэропортом Триполи

9 января 2020 01:21 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила со среды бесполетную зону над Триполи, распространив ее и на воздушное пространство над единственным действующим там международным аэропортом Митига. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари.

"ЛНА объявляет о расширении ранее обозначенной бесполетной зоны в западном регионе, включив в нее аэропорт Митига и его военный аэродром в Триполи, - сказал он, отметив, что распоряжение вступает в силу с 21:00 по местному времени в среду. - Призываем все авиакомпании учитывать это и неукоснительно следовать запрету, чтобы не подвергать свои самолеты риску уничтожения".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар после длившихся с апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на Триполи.

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