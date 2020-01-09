Президент Бразилии отказался от поездки на экономический форум в Давос

Президент Бразилии Жаир Болсонару не будет принимать участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 21-24 января. При этом планы относительно визита в Индию остаются в силе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Отавиу Регу Баррус.

По его словам, отмена поездки не связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке. "Президент рассмотрел различные аспекты этой поездки: экономические, политические и касающиеся вопросов безопасности. И по совокупности факторов принял решение, что на этот раз откажется от участия в форуме", - отметил Баррус, выступление которого транслировалось в сервисе Periscope. Ранее сам Болсонару, комментируя планы по участию в ВЭФ, допустил возможность отмены поездки в Швейцарию, отметив, что "в мире неспокойно, речь [идет] о безопасности".

Баррус напомнил, что бразильский лидер принимал участие в ВЭФ в прошлом году, а на этот раз планирует направить на мероприятие представителя, не уточнив его должность. По мнению министра экономики Бразилии Паулу Гедеса, ВЭФ в Давосе больше других площадок подходит для демонстрации экономических результатов первого года работы новых властей южноамериканской республики. Выступая на форуме в прошлом году, Болсонару анонсировал планы открытия экономики страны для иностранцев, а также намерения провести экономические реформы.

Как уточнил пресс-секретарь, Болсонару не намерен отказываться от приглашения посетить Индию, куда он был приглашен в качестве специального гостя на празднование Дня Республики. Премьер-министр Индии Нарендра Моди передал Болсонару такое приглашение в ноябре в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Бразилиа. Церемония празднования Дня Республики и посвященный ему военный парад ежегодно проходят в Нью-Дели 26 января.

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