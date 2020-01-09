Мадуро объявил о планах провести военные учения в Венесуэле

9 января 2020 06:31 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что руководство страны планирует провести военные учения в середине февраля. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хочу объявить, что мы проведем военные учения в 2020 году, проведем особенные учения, с участием всех вооружений, всех вооруженных сил... 15-16 февраля", - отметил президент Венесуэлы. По его словам, особый акцент будет сделан на защите крупных городов.

В декабре 2019 года министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил об атаке представителей оппозиции на воинскую часть на юге страны, погиб один военнослужащий. По данным властей, нападавшие скрылись на бразильской территории с похищенным оружием. В МИД Бразилии ТАСС ранее сообщили, что проигнорируют запрос от представителей Мадуро, которого не признают легитимным главой государства.

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