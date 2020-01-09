Власти Алжира создали комитет для внесения поправок в конституцию

9 января 2020 08:41 (UTC+04:00)

Власти Алжира создали в среду комитет, который займется внесением поправок в конституцию страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает агентство, комитет экспертов, отвечающий за подготовку предложений по внесению поправок в конституцию, был создан алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном.

Президент Алжира подчеркнул, что проект поправок в конституцию "будет предметом расширенных консультаций между участниками политической жизни и гражданским обществом перед тем, как будет передан на утверждение в парламент. Отмечается, что после одобрения со стороны парламента текст будет вынесен на народный референдум.

Алжир с начала 2019 года переживает период нестабильности. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля, однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима".

Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на 12 декабря. На выборах президента победил бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.

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