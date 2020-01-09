Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио

МИД Южной Кореи заявил в докладе парламенту, что в зависимости от хода переговоров с Японией по экспорту Сеул может продолжить процесс выхода из договора об обмене военной информацией (GSOMIA), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вопрос о возобновлении действия уведомления о прекращении деятельности GSOMIA будет рассмотрен в зависимости от хода переговоров по снятию ограничений на экспорт и проблеме принудительного труда", - говорится в докладе министерства, представленном парламенту.

Ранее в декабре министерство экономики, торговли и промышленности Японии одобрило частичное послабление экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, вернув фоторезисты в число объектов ускоренного экспорта.

"Правительство будет и впредь настоятельно призывать Японию к полному снятию ограничений на экспорт посредством диалога между торговыми ведомствами и по дипломатическим каналам", - говорится в докладе МИД.

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