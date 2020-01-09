Крупнейшие банки Японии приказали своим сотрудникам-японцам покинуть Иран

9 января 2020 11:02 (UTC+04:00)

Крупнейшие банки Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group - приказали своим сотрудникам, имеющим японское гражданство и работающим в представительствах в Тегеране, покинуть Иран. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это решение принято из соображений безопасности в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке. Также сотрудникам этих банков, имеющим японское гражданство, рекомендовано отказаться от поездок в соседние с Ираном страны.

МИД Японии 8 января временно закрыло посольство в Ираке и рекомендовало всем японским гражданам покинуть территорию этой страны.

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