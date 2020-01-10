Абэ посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман с 11 по 15 январ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с 11 по 15 января совершит турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер Абэ с 11 по 15 января посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. В ходе этого визита будет проведен обмен мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке и снижения напряженности в регионе. Также мы рассчитываем заручиться поддержкой трех стран с целью обеспечения безопасности морской навигации и транспортировки энергетических ресурсов", - сказал он.

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