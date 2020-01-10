Канада отправила в Иран делегацию после авиакатастрофы под Тегераном

Канада направила в Иран делегацию после авиакатастрофы с украинским самолетом под Тегераном, где погибли канадцы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"По итогам проведенной координации между министерствами иностранных дел Ирана и Канады делегация, состоящая из десяти человек, направилась в Иран для изучения вопросов, связанных с погибшими в авиакатастрофе канадцами", - сообщил Мусави, слова которого приводятся в заявлении министерства.

Мусави отметил, что Иран не откажется от любой помощи в отношении катастрофы, добавив, что Тегеран в соответствии с нормами ICAO предоставит результаты расследования, проводимого при участии Украины и представителей компании Boeing.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

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