Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 15 человек

10 января 2020 21:39 (UTC+04:00)

Число погибших при взрыве в мечети города Кветта в Пакистане возросло до 15, еще 20 пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал GeoTV.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 12 раненных.

По данным телеканала, среди погибших заместитель главы городской полиции.

Взрыв произошел в пятницу вечером в районе Гусабад. Полиция выясняет причины взрыва. Правоохранительные органы оцепили территорию и начали расследование инцидента.

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