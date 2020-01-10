Отель в Африке предлагал туристам из Азии блюдо из детеныша шимпанзе

Природоохранная организация Conserv Congo пожаловалась на ресторан отеля, в котором клиентам предлагалось попробовать мясо детеныша шимпанзе, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Блюдо под названием bébé chimpanzé fumé ("копченый детеныш шимпанзе") подавалось в ресторане отеле Beatrice в Киншасе, столицы Демократической Республики Конго.

Глава экологической организации отметил, что таким образом отель пытался привлечь богатых клиентов, особенно из Азии.

Руководство отеля сначала отрицало наличие блюда из шимпанзе, однако позднее заявило, что блюдо было включено в меню без его ведома. Руководство отдало соответствующие распоряжения, передает Mirror.

Шимпанзе в Конго защищены законом, за охоту на обезьян предусмотрен тюремный срок в 10 лет.

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