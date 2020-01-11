В Венесуэле 18 человек обвиняются в нападении на воинскую часть

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил, что 18 лицам были предъявлены обвинения в нападении на воинскую часть, которое произошло в конце декабря 2019 года. Соответствующее заявление, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сделал в пятницу во время пресс-конференции в Каракасе.

"В общей сложности 18 обвиняемых, из которых шесть военнослужащих и 12 гражданских лиц", - заявил Сааб, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Генпрокурор напомнил, что еще пятеро подозреваемых скрылись в Бразилии. "Мы отправили письмо генеральному прокурору Бразилии с просьбой приступить к процессу выдачи этих преступников, которые находятся на территории Бразилии", - добавил он.

22 декабря 2019 года министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил об атаке представителей оппозиции на воинскую часть на юге страны. При нападении погиб один военнослужащий. На следующий день на встрече с министрами президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту Бразилии Жаиру Болсонару с призывом арестовать преступников, которые осуществили атаку и, по его данным, скрылись на бразильской территории с похищенным оружием.

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