Сильный снегопад нарушил транспортное сообщение на западе Канады

Сильный снегопад стал причиной отмены десятков авиарейсов и закрытия паромного сообщения в провинции Британская Колумбия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро, в южной части региона к вечеру пятницы местами может выпасть до 25 см снега, что почти в два раза превышает месячную норму осадков для января в этой части провинции. Кроме того, непогода сопровождается сильным ветром, скорость которого местами достигает 22 м/с.

Из-за непогоды в международном аэропорту Ванкувера - крупнейшего города региона - уже отменены несколько десятков авиарейсов. Схожая ситуация и в воздушных гаванях других городов южной части Британской Колумбии.

Оператор паромного сообщения BC Ferries сообщил об отмене всех пятничных рейсов в районе острова Ванкувер. Полиция уже закрыла для движения крупнейший автомобильный мост ванкуверской агломерации Алекс Фрейзер-бридж. Также сообщается о значительном росте числа ДТП из-за снегопада.

Власти региона распространили предупреждение для автомобилистов, в котором просят их соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах. По возможности населению рекомендуют не пользоваться личным автотранспортом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.