В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан

11 января 2020 04:45 (UTC+04:00)

По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Число жертв из Канады сейчас достигает 57 человек", - сказал он.

Его пресс-конференцию транслирует телеканал СВС.

По его словам, изучение документов и другой информации позволяет на сегодня говорить, что граждан Канады среди погибших не 63, как считалось ранее, а меньше.

По словам Шампаня, на сегодня власти Ирана выдали две визы представителям Канады, остальные визы ожидаются. Это позволит начать оказывать консульские услуги, принять участие в опознании и расследовании, добавил министр.

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