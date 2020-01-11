В КНДР рассказали о перспективах переговоров о денуклеаризации

Хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу, и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван, комментируя поздравления президента США лидеру КНДР по случаю дня рождения.

Ранее сообщалось, что поздравления от Дональда Трампа Ким Чен Ыну передала Южная Корея через начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна.

Ким Ке Гван добавил, что "обманутая" США, КНДР потеряла уже целый год, и хотя хорошие личные отношения Трампа и Ким Чен Ына являются позитивным фактором, они не означают возвращения к переговорам.

"Даже если президент Трамп и лидер Ким Чен Ын лично в хороших отношениях, это всего лишь "личные" эмоции, и ясно, что КНДР больше не будет как раньше обманываться этим и терять время… Больше не будет переговоров о снятии части санкций ООН в обмен на все главные ядерные объекты КНДР, чтобы хоть немного облегчить страдания нашей мирной республики. Если США хотят возобновления диалога, они должны полностью выполнить наши требования", - говорится в заявлении Ким Ке Гвана, опубликованном ЦТАК.

Однако по его словам, КНДР "хорошо знает", что США не станут выполнять ее требования, да и просто "не могут" этого сделать.

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