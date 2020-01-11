Канада продолжит работу по расследованию авиакатастрофы в Иране

11 января 2020 12:10 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя заявления Ирана, признавшего вину в крушении украинского Boeing, сообщил, что Оттава продолжит работать с партнерами для проведения тщательного расследования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Власти Ирана в субботу заявили, что украинский Boeing был сбит ВС страны случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.

"Нашим приоритетом остается внесение полной ясности благодаря прозрачности и правосудию. Мы хотим, чтобы семьи и близкие жертв снова обрели покой", - сообщил Трюдо, слова которого приводит его представитель Кэмерон Ахмад в Twitter.

Трюдо отметил, что крушение самолета является национальной трагедией.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами по всему миру, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование. Канадское правительство ожидает полного сотрудничества со стороны иранских властей", - сообщил Трюдо.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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