Двое военнослужащих США погибли на юге Афганистана

11 января 2020 19:57 (UTC+04:00)

Два военнослужащих США погибли в результате подрыва американского боевого автомобиля на мине, заложенной на одной из дорог в южной части Афганистана. Об этом в субботу сообщил афганский телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, боевая машина американского контингента, входящего в состав миссии НАТО Resolute Support, подорвалась на самодельном взрывном устройстве в уезде Данд южной провинции Кандагар. Сообщается также, что в результате инцидента еще двое военных получили ранения.

Как отмечает телеканал, ответственность за подрыв американского военного транспорта взяла на себя радикальная афганская группировка "Талибан"

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