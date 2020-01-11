Индия намерена построить центр подготовки астронавтов

11 января 2020 20:51 (UTC+04:00)

Индия, которая готовит к полету первый национальный пилотируемый космический корабль "Гаганьян", намерена построить собственный центр полного цикла подготовки астронавтов в расчете на будущие космические полеты. Как сообщил журналистам глава индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван, ожидается, что такой центр будет создан в течение ближайших трех лет в городе Чаллакере (южный штат Карнатака).

В январе 2019 года Индия объявила о создании "Центра пилотируемых космических полетов" (The Human Space Flight Centre, HSFC). На первом этапе лаборатории центра разместились в Бангалоре, потом появилась информация, что он будет действовать в Деванахалли в том же штате Карнатака. Однако, как сообщил Сиван, в итоге выбор пал на Чаллакер.

"Мы хотим создать самодостаточную структуру, чтобы в будущем любые виды тренировки и подготовки, которые мы сейчас проводим в России для экипажа корабля "Гаганьян", осуществлялись бы там", - цитирует слова Сивана интернет-издание Firstpost.

Центр должен стать объединяющей структурой, координирующий деятельность, связанную с космическими путешественниками. Это - тренировка национального отряда астронавтов, разработка и испытание систем жизнеобеспечения экипажа в космосе. Общая стоимость возведения центра оценивается в 27 млрд рупий (около $380 млн).

Его создание указывает на то, что Индия намерена сделать полеты в космос национальных кораблей постоянными и регулярными, а на миссии "Гаганьян" останавливаться не намерена.

В начале 2020 года ISRO сообщила, что группа из четырех астронавтов из Индии начнет в России подготовку к первой индийской пилотируемой миссии с третьей недели января. Поэтому первый экипаж индийского космического корабля будет подготовлен в Звездном городке. Но в дальнейшем индийцы намерены готовить астронавтов в своей стране.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируется осуществить два запуска кораблей в беспилотном режиме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом и грузовиком
Другие страны 04:05
Азербайджан посетили десятки тысяч граждан Индии (ФОТО)
Туризм 9 января 11:56
Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Китая и Индии
Туризм 7 января 18:32
В Индии более 40 человек пострадали в ходе беспорядков
Другие страны 6 января 07:25
В Индии начались студенческие протесты
Другие страны 6 января 06:49
СМИ: В Индии 14 человек пострадали при пожаре на заводе
Другие страны 2 января 12:07
Лента новостей
В Азербайджане отмечен рост объема банковских вкладов
Финансы 21:10
Меган Маркл подписала контракт с Disney
США 20:26
Хоакина Феникса задержали на митинге против изменения климата
США 20:10
Двое военнослужащих США погибли на юге Афганистана
Другие страны 19:57
Те, кто пытается озвучивать ложь об азербайджанской армии, полностью лишены чувства любви к Родине - депутат
Политика 19:45
Путин назвал встречу с Меркель полезной и содержательной
Россия 19:35
В Варшаве проходит массовый марш в защиту независимости судов
Европа 19:29
Последователи тех, кто создал условия для оккупации Арменией территорий Азербайджана, опасны для будущего страны - Айдын Гулиев
Политика 19:15
Кандидат от тайваньской оппозиции признал свое поражение на выборах
Другие страны 19:12