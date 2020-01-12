Губернатор Пуэрто-Рико назвала размер ущерба от землетрясений

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед заявила, что ущерб от череды землетрясений у берегов острова составляет 110 миллионов долларов, сообщает издание Nuevo Dia.

В начале недели на острове в Карибском море произошла серия землетрясений, нарушивших систему энергоснабжения, инфраструктуру и приведшие к обрушению ряда домов. Магнитуда самого мощного составила 6,6. Во вторник власти Пуэрто-Рико объявили режим чрезвычайной ситуации. Последнее мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу утром, сейсмологи продолжают фиксировать в регионе афтершоки.

По результатам первичной оценки ущерба, губернатор в ходе пресс-конференции заявила, что пострадало также 539 сооружений.

Гарсед также сообщила, что был издан приказ о замораживании цен на продукты питания и предметы, необходимые в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико "Коста-Сур" в городе Гуаянилья была выведена из строя в результате землетрясения, она вырабатывала до трети потребляемой на острове электроэнергии.

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