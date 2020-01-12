Власти Австралии создадут комиссию для расследования причин лесных пожаров

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о создании специальной королевской комиссии по расследованию причин возникновения и распространения лесных пожаров на континенте. Об этом глава правительства сообщил в воскресенье в интервью вещательной корпорации ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил Моррисон, в ближайшее время он примет предложение своего кабинета. "Я думаю, это необходимо сделать, и я приму предложение кабинета министров [о создании комиссии]", - сказал Моррисон. Он также подчеркнул, что также в ближайшее время рассмотрит вопрос расширения полномочий федерального правительства, чтобы оно могло "с большей гибкостью и в более широком масштабе вмешиваться и помогать штатам во время стихийных бедствий" или чрезвычайных ситуаций.

В ночь на воскресенье во время тушения огня на северо-восточной границе штата Виктория погиб еще один пожарный. Таким образом, число жертв лесных пожаров в Австралии увеличилось до 26 человек.

В настоящий момент огнем охвачены значительные площади леса на территории штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, а также Австралийской столичной территории, где пожары приблизились к городским границам Канберры на расстояние до 40 км. Власти города сообщили, что приступили к разработке "упреждающего плана эвакуации города" на тот случай, если огонь опасно приблизится к жилым кварталам, а глава региональной пожарной службы территории (ACTRFS) Джо Мерфи отметил, что "пожары у западных границ территории будут расширяться и подходить к городу".

Наиболее сложной остается пожарная обстановка в штате Новый Южный Уэльс, где зарегистрированы 123 лесных пожара, 47 из которых не локализованы. На борьбу с огнем мобилизованы более 3 тыс. пожарных, включая расчеты, прибывшие из США, Канады, Новой Зеландии и Папуа - Новой Гвинеи. Всего в тушении пожаров задействованы более 5 тыс. человек и сотни единиц спецтехники.

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