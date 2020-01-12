В Бангкоке в митингах за и против властей приняло участие 20 тыс. человек

Два мероприятия - в поддержку и против политики правительства Таиланда - состоялись в воскресенье рано утром в бангкокских парках Суан Рот Фай и Люмпини, сообщает газета Bangkok Post. Всего в акциях приняли участие 20 тыс. человек, уточняет издание, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В антиправительственном митинге в парке Суан Рот Фай, во время которого собравшиеся призывали власти к расширению политических свобод, приняли участие 10 тыс. человек. Такие данные озвучивали организаторы еще заранее, поскольку для регистрации необходимо было внести по 600 батов ($20). Демонстрация стала второй заметной антиправительственной акцией в течение месяца: предыдущая прошла в центре Бангкока 14 декабря.

По словам одного из организаторов мероприятия Танавата Вончая, собравшиеся требуют создания подлинного демократического правительства, а нынешнюю систему считают замаскированной диктатурой. Также в числе требований митингующих к властям решение проблемы замедления экономического роста, внесение изменений в конституцию для расширения прав и прекращения преследований оппозиции. Если требования не будут приняты во внимание, будут организованы новые акции протеста, добавил Танават Вончай.

Вместе с тем подобные акции планировались в других провинциях королевства, однако, по решению местных властей, часть из них была отменена.

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