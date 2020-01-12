В Индии объявили траур в связи со смертью султана Омана

12 января 2020 12:41 (UTC+04:00)

Власти Индии объявили ближайший понедельник днем общенационального траура в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, следует из сообщения представителя индийского министерства внутренних дел, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного монарха, бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России.

"Его Величество султан Кабус бен Саид Аль Саид … скончался 10.01.2020. В знак уважения к покойному высокопоставленному лицу правительство Индии приняло решение, что 13.01.20 по всей Индии будет объявлен однодневный национальный траур", - говорится в сообщении представителя ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индия намерена построить центр подготовки астронавтов
Другие страны 11 января 20:51
В ОАЭ объявили трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана
Арабские страны 11 января 13:37
Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана
Арабские страны 11 января 10:23
Военный совет Омана призвал избрать наследника султана
Арабские страны 11 января 06:28
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Арабские страны 11 января 04:18
В Индии не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом и грузовиком
Другие страны 11 января 04:05
Лента новостей
В парламенте Ирана прошло заседание в связи с крушением украинского самолета
Политика 13:57
В ресторане в Чехии 30 человек отравились угарным газом
Европа 13:39
Один из главарей "Талибана" уничтожен в ходе рейда ВВС Афганистана на севере страны
Другие страны 13:23
Завтра в Баку ожидаются дожди
Общество 13:04
Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии
В мире 12:22
Издана 93-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 12:17
В Бангкоке в митингах за и против властей приняло участие 20 тыс. человек
Другие страны 12:01
В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы
Иран 11:38
Элитные подразделения Японии и США провели учения по высадке парашютного десанта
Другие страны 11:29