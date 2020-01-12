Полиция Черногории отрицает факт взрыва на президентской вилле

12 января 2020 21:44 (UTC+04:00)

Управление полиции Черногории выступило с опровержением данных, опубликованных многочисленными СМИ региона о якобы имевшем место взрыве на правительственной вилле "Горица", где принимает официальные делегации президент страны Мило Джуканович. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье в официальном Twitter полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Неточно, что на вилле "Горица" произошел взрыв. Речь идет о небольшом повреждении электропроводки, которое было быстро устранено. Взрыва не было, как это передают СМИ с целью распространения паники", - говорится в сообщении.

В то же время черногорский портал IN4S передает утверждения отдельных СМИ о том, что "не исключается версия диверсии с целью предупреждения".

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