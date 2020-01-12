Четверо иракских военных пострадали при падении снарядов на базу ВВС в Ираке

12 января 2020 22:17 (UTC+04:00)

По меньшей мере четверо иракских военных получили ранения в результате падения в воскресенье семи реактивных снарядов на территорию авиабазы Балад к северу от Багдада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters. В заявлении военных не говорится, кто стоит за этой атакой.

По данным Reuters, на территории военной базы также размещены военные США.

Информации о пострадавших среди американских военнослужащих нет.

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