Четверо иракских военных пострадали при падении снарядов на базу ВВС в Ираке

По меньшей мере четверо иракских военных получили ранения в результате падения в воскресенье семи реактивных снарядов на территорию авиабазы Балад к северу от Багдада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters. В заявлении военных не говорится, кто стоит за этой атакой.

По данным Reuters, на территории военной базы также размещены военные США.

Информации о пострадавших среди американских военнослужащих нет.

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