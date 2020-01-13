Легкий самолет упал на восточном побережье Австралии

13 января 2020 07:27 (UTC+04:00)

Полиция Австралии обнаружила обломки легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в национальном парке Корила, расположенном в 150 км к юго-западу от Брисбена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщает новостной портал 9News.

По его данным, связь с легкомоторным самолетом, вылетевшим с северного побережья штата Новый Южный Уэльс с двумя пассажирами на борту, была потеряна накануне днем. После того, как воздушное судно не прибыло в пункт назначения, аварийные службы приступили к поискам, однако обнаружить обломки самолета удалось лишь утром в понедельник.

Согласно информации полиции, самолет упал на территории национального парка Корила, но доступ к месту крушения затруднен из-за сложного ландшафта и поисково-спасательная операция, вероятно, потребует значительного времени.

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