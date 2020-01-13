Австралия выделит 34,5 миллиона долларов на восстановление природы

13 января 2020 09:57 (UTC+04:00)

Власти Австралии выделят 34,5 миллиона долларов на восстановление дикой природы после бушующих в стране лесных пожаров, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня мы объявили первоначальный взнос в размере 50 миллионов австралийских долларов (34,5 миллиона долларов США), чтобы способствовать немедленной работе по защите дикой природы после лесных пожаров и работать совместно с коалицией групп, чтобы планировать усилия для восстановления", - написал казначей Австралии Джош Фрайденберг в Twitter.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

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