В Новой Зеландии число жертв извержения вулкана возросло до 18 человек

13 января 2020 11:13 (UTC+04:00)

Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 18 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе полиции страны.

Ранее стало известно о 17 погибших.

Как сообщила полиция, еще один человек, который после извержения был доставлен в больницу в Австралии, скончался прошлой ночью от полученных повреждений.

"Смерть этого человека увеличивает официальное число погибших до 18, 16 из которых скончались в Новой Зеландии и двое - в Австралии", - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Два человека числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек
Другие страны 06:28
Полиция Новой Зеландии приостановила поиск пропавших в результате извержения вулкана
Другие страны 24 декабря 2019 08:29
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 17
Другие страны 23 декабря 2019 02:53
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Новой Зеландии
Другие страны 18 декабря 2019 07:28
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 16
Другие страны 15 декабря 2019 09:14
Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 15
Другие страны 14 декабря 2019 14:09
Лента новостей
Минэкологии Азербайджана о последней ситуации в оползневых зонах
Общество 11:24
Задержанный рейс Buta Airways вылетел во Львов
Общество 11:24
В Туркменистане ведут подготовку правил электронной торговли
ИКТ 11:21
Весь личный состав дорожной полиции Азербайджана отправлен в распоряжение
Общество 11:18
"Азерэнержи" восстановило утраченную мощность электростанции "Шеки"
Энергетика 11:16
Курс маната по отношению к мировым валютам на 13 января
Финансы 11:12
В ноябре 2019 года Турция увеличила товарооборот с Беларусью
Турция 11:08
"Турецкий поток" станет экономически выгодным проектом для его участников
Турция 11:07
Активность в зоне оползня в бакинском поселке сохраняется - минэкологии
Происшествия 11:07