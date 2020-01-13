Самолет в Эфиопии изменил маршрут из-за столкновения с облаком саранчи

13 января 2020 22:59 (UTC+04:00)

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines отменил посадку в аэропорту города Дыре-Дауа на востоке Эфиопии после того, как при снижении он попал в гигантскую тучу саранчи. Об этом сообщила в понедельник кенийская газета The Standard, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, самолет рейсом из Джибути дважды заходил на посадку, но так и не смог ее совершить из-за плохой видимости. В результате пилоты решили изменить маршрут и через 30 минут посадили лайнер в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

В социальных сетях уже опубликованы фотографии самолета, некогда белоснежный нос которого от многочисленных следов погибших при столкновении крылатых насекомых покрылся бурыми пятнами. Такие же пятна на его двигателях и крыльях. А через лобовое стекло кабины пилотов едва ли можно увидеть что-либо из-за толстого слоя разбившейся при ударах саранчи.

Страны Восточной Африки сейчас переживают нашествие пустынной саранчи, которая поразила многочисленные районы Сомали, Эфиопии, Джибути, Эритреи, Южного Судана и Кении. Как объявила на минувшей неделе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), столь большого количества саранчи не было в этом регионе в течение последних 25 лет. На каждом квадратном километре в эпицентре районов, на которые нагрянула саранча, может находиться до 80 млн особей этих насекомых, отметили специалисты ФАО.

Нынешняя вспышка зародилась в Йемене в минувшем году. Из Йемена пустынная саранча устремилась в двух направлениях - в Африку и на Индостан. Перелетев Красное море, саранча нагрянула на государства на востоке Африки.

Сложная ситуация сложилась в Пакистане и Индии, на которые также обрушилась саранча из Аравийской пустыни.

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