Власти Боливии обвинили Моралеса в попытке дестабилизировать страну

14 января 2020 00:25 (UTC+04:00)

Власти Боливии считают слова экс-президента Эво Моралеса об организации вооруженного народного ополчения попыткой дестабилизации ситуации в стране, передает Trend со ссылкоф на РИА Новости.

"Мы отвергаем угрозы Эво Моралеса дестабилизировать (страну) насилием, терроризмом и смертью, намерением привести нас на путь Венесуэлы", - сказал Нуньес.

Он также отметил, что правительство Боливии предпримет действия, чтобы предупредить новые угрозы экс-президента.

Ранее Моралес, покинувший страну после отставки, пригрозил после возвращения организовать вооруженное народное ополчение, подобное тому, которое действует в Венесуэле.

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес расценила эти слова Моралеса как нежелание примирения и демократии.

Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию.

Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

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